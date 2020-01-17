موافقة الاتحاد جاءت بعد مفاوضات صعبة أجريت في مدينة أربيل على مدى يومين، بحضورِ ممثلين عن الحكومة والبرلمان العراقي، وذلك لتفادي تنفيذ الحكم الصادر بحق رئيسِ الاتحاد عبد الخالق مسعود ونائبِه علي جبار في القضية التي رفعها نجم الكرة العراقي السابق عدنان درجال بتهمة التلاعب بالنظام الداخلي للاتحاد.



وتمثلت العقبة الأساسية خلال المفاوضات في امتناع عدد من أعضاء مجلس الإدارة عن تقديم الاستقالة دون الحصول على ضمانات أكيدة من قبل ممثلي الحكومة والبرلمان بعدم ملاحقتهم في المحاكم العراقية والخارجية على تبعات هذه القضية،مع الوعد بالعمل على إصدار عفو رئاسي عن السجناء.