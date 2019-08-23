ابقى الاتحاد العراقي لكرة القدم على سريشكو كاتانيتش مدربا للمنتخب الوطنية من أجل قيادته في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 ونهائيات امم اسيا 2023 في الصين، وذلك بعد موافقة المدرب السلوفيني على اضافة بنود جديدة على العقد.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان الجمعة ان "الاتحاد ابقى على مهمة المدرب سريشكو كاتانيتش وتجديد عقده مع المنتخب وقيادته في تصفيات كأس العالم بعد موافقته على شروط جديدة".

واشترط الاتحاد العراقي على المدرب السلوفيني موافقته على تعيين مساعد مدرب عراقي وضمان حصول العراق على صدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية او المركز الثاني الذي يضمن له وصوله الى التصفيات النهائية لمونديال قطر، مقابل استمراره في عمله.

وكان الاتحاد العراقي طلب من لجنة المنتخبات ابداء توصيات بشأن بقاء كاتانيتش في منصبه بعد خسارة منتخب اسود الرافدين امام منتخب البحرين صفر-1 في المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا في كربلاء في 14 اب/اغسطس الجاري.

وتعاقد الاتحاد العراقي مع المدرب السلوفيني مطلع ايلول/سبتمبر 2018 لمدة ثلاث سنوات.

وتبلغ قيمة العقد المبرم بين المدرب البالغ من العمر 55 عاما والاتحاد العراقي 1,2 مليون دولار سنويا تشمل راتبه وراتب طاقمه المساعد.

وقاد كاتانيتش المنتخب العراقي منذ تولي الاشراف عليه في 18 مباراة ودية ورسمية، حقق خلالها تسعة انتصارات مقابل اربع هزائم وخمسة تعادلات.

ويخوض المنتخب العراقي منافسات تصفيات آسيا المزدوجة الى جانب ايران وكمبوديا والبحرين وهونغ كونغ.

ويبدأ العراق مشوار التصفيات القارية بملاقاة البحرين في المنامة في الخامس من ايلول/سبتمبر المقبل.