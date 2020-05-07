وأورد الاتحاد في بيان عبر موقعه الالكتروني "لقد تقرر أن المراحل الأربع الأخيرة من موسم 2019-2020 ستقام" وفق النظام المعتاد، أي من دون إقامة ملحق أو تصفيات لتحديد المراكز.

وحدد الاتحاد جدولاً لاستكمال الموسم يمتد بين 30 أيار/مايو و20 حزيران/يونيو.

إلى ذلك، قرر الاتحاد إقامة الأدوار المتبقية من مسابقة الكأس (ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي) في الثالث من حزيران/يونيو و10 و24 منه توالياً.

ولم يحدد الاتحاد بشكل مباشر ما إذا كانت المباريات ستقام من دون جمهور، لكن ذلك هو المتوقع نظراً لأن الاجراءات الحكومية لمكافحة تفشي الفيروس، لا تزال تمنع التجمعات التي تضم أكثر من شخصين.

وتوقفت مباريات كرة القدم في صربيا منذ منتصف آذار/مارس، حالها كحال غالبية المنافسات الرياضية في مختلف أنحاء العالم، بسبب وباء "كوفيد-19" الذي تسبب حتى الأربعاء بأكثر من 257 ألف وفاة معلنة.

