وكان من المقرر أن يشغل "باكيتا" منصبي مدير المنتخب الوطني الأول والدائرة الفنية بالاتحاد، إلاّ انه خالف الإقرار الموقع من قبله والذي يتضمن "التزامه بعدم التعاقد مع أي جهة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ 9 تموز/يوليو".

ونشر الاتحاد المحلي بياناً عبر موقعه على فيسبوك أشار خلاله إلى أنه قام بتاريخ 20 الشهر الحالي بإرسال العقد للمدرب البالغ 62 عاماً عبر البريد الالكتروني موقعاً أصولاً التزاماً بالمهلة المذكورة ليصار لتوقيعه بشكل نهائي من قبل المدرب تنفيذاً للإقرار.

وأضاف أنه بتاريخ 23 الحالي "ونظراً لعدم وصول أي جواب من المدرب تم تكرار المراسلة لبيان سبب عدم الرد وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ليصل الجواب بذات اليوم باعتذار المدرب بحجة عدم موافقة عائلته على ذلك".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة قرر سلك جميع الطرق القانونية لدى "فيفا" للمطالبة "بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم التزام المدرب واستثماره ما حصل لتسويق نفسه ومطالبته بالشروط الجزائية التي تم الاتفاق عليها ضمن العقد والتي تحفظ حق الاتحاد".

خاض باكيتا عدة تجارب مع أندية قطرية (الغرافة والريان) كما أشرف على الهلال السعودي والشباب الإماراتي والزمالك المصري. أما على صعيد المنتخبات فتولى تدريب السعودية (2005-2007) وليبيا (2010-2012).

