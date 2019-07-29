ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت اليوم الإثنين مقطع فيديو أشار فيه إلى أنّ رونار في طريقه لتدريب الصقور الخضر.

وتضمن مقطع الفيديو لقطات لمدرب منتخب المغرب السابق مع التعريف ببعض إنجازاته قبل أن يختتم بعبارة: "والآن في طريقه لتدريب الصقور الخضر".

وكان رونار انفصل عن الاتحاد المغربي لكرة القدم عقب الفشل في تجاوز ثمن نهائي كأس إفريقيا التي اختتمت مؤخراً في مصر وتوّجت الجزائر بلقبها.

ونجح رونار (50 عاماً) مع زامبيا بفوزه بلقب كأس أمم إفريقيا 2012 وكذلك فعل مع كوت ديفوار 2015 قبل أن يقود أسود الأطلس للتأهل إلى كأس العالم 2018.

وكتب رونار عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل "أنا سعيد ببدء مغامرة جديدة في المملكة العربية السعودية، في قارة جديدة".

Heureux de démarrer une nouvelle aventure en Arabie Saoudite sur un nouveau continent !



Happy to start a new adventure in Saudi Arabia on a new continent ! pic.twitter.com/AcoyND9kxb — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) July 29, 2019



