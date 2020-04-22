وذكر الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي أن مُمثلين للاتحاد الدولي عقدا اجتماعاً افتراضياً مع رُؤساء اتحادات دول شمال إفريقيا، لمُناقشة الوضع في بُلدانهم جراء تفشي الوباء مُوضحاً أن الفيفا اتخذ خُطوة أولى تتمثل في إنشاء صُندوقِ دعمٍ لهذه الدول مرتبطٍ بفيروس كورونا.

