وتم إلغاء حفل القرعة للسبب ذاته وأكد الفيفا أنه سيتم الإعلان عن البلد المستضيف الجديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء تاريخ البطولة دون تغيير. وقد يتم أيضًا تقرير عقوبات محتملة ضد الاتحاد الإندونيسي في مرحلة لاحقة.
الاتحاد الدولي لكرة القدم يجرد إندونيسيا من استضافة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً
وتم إلغاء حفل القرعة للسبب ذاته وأكد الفيفا أنه سيتم الإعلان عن البلد المستضيف الجديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء تاريخ البطولة دون تغيير. وقد يتم أيضًا تقرير عقوبات محتملة ضد الاتحاد الإندونيسي في مرحلة لاحقة.
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