وتم إلغاء حفل القرعة للسبب ذاته وأكد الفيفا أنه سيتم الإعلان عن البلد المستضيف الجديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء تاريخ البطولة دون تغيير. وقد يتم أيضًا تقرير عقوبات محتملة ضد الاتحاد الإندونيسي في مرحلة لاحقة.

