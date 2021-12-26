الاتحاد وبعد إعلانه تجديد الثقة في المدرب الأول لنسور قرطاج منذر لكبير، أقال مساعد المدرب واللاعب الدولي السابق عادل السليمي من منصبه، في قرار يسبق انطلاق المعسكر الإعدادي للمنتخب تحضيرا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية. هذا وتوجه الاتحاد بالشكر لعادل السليمي على مجهوذاته مع المنتخب، متمنياً له النجاح في مسيرته التدريبية.

