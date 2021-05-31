الاتحاد التونسي يقدم الرقيق والمجبري من قبل beIN SPORTS May 31, 2021 12:53 2:50 دقيقة قدم الاتحاد التونسي لكرة القدم لوسائل الإعلام لاعبـيه الجديدين عمر الرقيق مدافع أرسنال الإنكليزيّ وحنبعل المجبري متوسّطَ مَيدان مانشستر يونايتد. ما يشَكل تَعزيزاً مهمّا لتشكيلة نسور قرطاج قبل انطلاق التّصفيات المؤهّلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ تقارير إخبارية حنبعل المجبري عمر الرقيق -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة محرز خاض واحداً من أفضل مواسمه 0:39 دقيقة عودة مفاجئة لهنري لمعاونة مارتينيس في قيادة بلجيكا 4:29 دقيقة سويسرا تنتصر على أميركا ودياً 0:54 دقيقة بنزيمة يركز فقط على ما سيقدمه لمنتخب فرنسا 0:38 دقيقة نانت يضمن البقاء في الدوري الفرنسي 0:50 دقيقة نادال يحترم قرار أوساكا ولا يتفق معها 0:28 دقيقة السويد تهزم فنلندا ودياً 0:36 دقيقة غوارديولا يعتقد أنّ فريقه سيستخلص الدروس 0:39 دقيقة الزمالك يتوج بلقب الدوري الإفريقي في كرة السلة 0:40 دقيقة كوارتارارو يحرز المركز الأول في جائزة إيطاليا