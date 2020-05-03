وذكر بيان الاتحاد التونسي أنّ عودة التمارين ستكون عبر مجموعات مصغرة تضم كل واحدة منها ستة لاعبين لمدة أسبوع ومن دون حضور جماهيري، مع القيام بالتحاليل والفحوصات الطبية، على أن يتم تجميع اللاعبين في تونس العاصمة قبل انطلاق المنافسات الرسمية ولغاية انتهاء الموسم.

هذا وجاء في بيان الاتحاد أيضاً أن استئناف المباريات سيكون بعد شهر من انطلاق التمارين على أن تقام المباريات أيضاً دون حضور جماهيري مع عزل الحكام في نزل طيلة فترة المنافسات.

واختتم البيان أن جميع القرارات والإجراءات لعودة التمارين الفردية والجماعية ومن ثم عودة المباريات تخضع لإذن المؤسسات الحكومية المعنية.