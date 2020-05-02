ويأتي هذا البرنامج، في الوقت الذي استبعد فيه رئيس الاتحاد وديع الجريء إنهاء الموسم إلا إذا تجاوز إيقافُ النشاط الرياضي الثلاثين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

الاتحاد التونسي وبعد قرار الحكومة التونسية بعودة النشاط الرياضي تدريجياً انطلاقاً من الرابع و العشرين من أيار/ مايو، تقدم ببرنامج حدد فيه عودة التداريب في الفترة ما بين الحادي عشر والثامن عشر من الشهر الحالي قبل استنئاف المنافسات في العاشر من شهر يونيو، على أن يتم اخضاع اللاعبين و كل الطواقم المرافقة لتحاليل طبية، وبرمجة كل المباريات في العاصمة تونس دون جمهور، مع إقامة الفرق وحجرهم داخل فنادق حتى آخر جولة، وفي حال تعذر الحصول على موافقة السلطات الصحية سيؤجل استئناف الدوري إلى شهر آب/ أغسطس.