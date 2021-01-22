الاتحاد التشيكي يزعم بأن بيتسان هو أفضل هداف! من قبل beIN SPORTS January 22, 2021 14:07 1:49 دقيقة أعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم أن كريستيانو رونالدو لم يحطم بعد الرقم القياسي لأفضل لهداف في تاريخ كرة القدم بعد أن أصدر مقطع فيديو أكد فيه أن جوزيف بيتسان لا يزال هو الهداف التاريخي. تقارير إخبارية كريستيانو رونالدو جوزيف بيتسان -آخر الفيديوهات 1:49 دقيقة الاتحاد التشيكي يزعم بأن بيتسان هو أفضل هداف! 0:32 دقيقة أرسنال يتعاقد مع حارس مرمى برايتون 0:38 دقيقة نجوم التنس يعدّون العدّة لبطولة أستراليا المفتوحة 0:27 دقيقة ريال مدريد يعلن إصابة زيدان بـ"كوفيد-19" 0:46 دقيقة تأكيد إيقاف ليونيل ميسي 1:07 دقيقة إيقاف مصطفى محمد والشحات 0:32 دقيقة باولو سوزا مدرباً للمنتخب البولندي 3:28 دقيقة باريس سان جيرمان للحفاظ على صدارة الـ"ليغ1" 0:55 دقيقة البولندي ميليك إلى مرسيليا معاراً من نابولي 0:55 دقيقة قرعة صعبة لصربيا في كأس رابطة المحترفين