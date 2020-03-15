وجاءت خطوة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بالتزامن مع تعليق العديد من الدول لنشاطاتها الرياضية خشية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

واحتج فريق غريميو بطريقة فريدة الأحد على لعبه مباراة رسمية في ظل انتشار وباء كورونا، إذ ارتدى لاعبيه لأقنعة واقية قبل انطلاق مباراتهم مع ساو لويز.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم روغيريو: " نحن نعرف ونتحمل مسؤوليتنا في كرة القدم لمواجهة فيروس كورونا في البرازيل".

A CBF decidiu suspender, a partir de 16/3, por prazo indeterminado, as competições nacionais sob sua coordenação que estão em andamento: Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20. https://t.co/MOVT4VomPt pic.twitter.com/BSaBn7JCit — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 15, 2020

واتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارات حاسمة منذ أيام بشأن تأجيله التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر بسبب فيروس كورونا.

ومع أنّ البرازيل ليست من أوائل الدول التي تعاني من هذا الوباء إلا أنّ السلطات بدأت اتخاذ خطوات فعلية في سبيل مواجهته.