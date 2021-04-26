وقال غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم خلال اجتماعٍ الاثنين "أي طرف يفكر في الانضمام لبطولة لا تخضع لإشراف اليويفا والفيفا والاتحاد الإيطالي ستفقد عضويتها".

وكانت أندية إنتر وميلان ويوفنتوس من ضمن الأندية الـ12 التي أعلنت عن مشاركتها في مشروع "دوري السوبر الأوروبي" قبل أن ينسحب معظمها من المشروع من ضمنها إنتر الذي أكّد في بيان أنه لم يعد جزءا من الدوري السوبر.

إلا أن يوفنتوس وميلان كانا أقل وضوحًا بشأن وضعيتيهما، حيث اعترفا بفشل المخطط من دون أن يكشفا عمّا إذا انسحبا من المشروع من عدمه.

وتابع غرافينا في بيان "من الواضح أنه إذا مع حلول 21 حزيران/يونيو، الموعد النهائي لتقديم طلبات الانتساب، أراد البعض المشاركة في مسابقات ذات طابع خاص، فلن يشاركوا في بطولتنا".

وأردف "في الوقت الراهن، ليست لدينا معلومات عمّن انسحب وعمّن بقي في دوري السوبر".

وستُضاف القاعدة الجديدة إلى تراخيص الأندية ونظام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم. وتم التصويت على القاعدة الجديدة بالإجماع، بمن فيهم المدير الإداري لإنتر جوزيبي ماروتا الذي يشغل منصب ممثل الدوري في المجلس الفيدرالي للاتحاد الايطالي، وفقًا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت".