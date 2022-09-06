نفى المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، توصلهم لاتفاق مع البرتغالي كارلوس كيروش من أجل قيادة المنتخب الأول.

وأكد في الآن ذاته أن الكرواتي دراغان سكوتشيتش ما يزال على رأس الدفة الفنية للمنتخب.

وكان الاتحاد الإيراني قد نفى الخبر الذي تداولته وكالات أنباء محلية، والذي يفيد بتوصله لاتفاق مع البرتغالي كيروش للإشراف على المنتخب الأول، وأنه بات على بعد خطوة واحدة من العودة إلى مقاعد الدكة التي غادرها عام 2019.

وأضافت وكالات الأنباء المحلية أن كيروش سيتواجد في طهران نهاية الأسبوع الجاري للتوقيع على عقد يمتد حتى نهاية كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وسبق لكيروش أن تولّى المقاليد الفنية للمنتخب الإيراني بين 2011 و2019.

وقاد البرتغالي (69 عامًا) إيران للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 على الأراضي الروسية.

وتألق المنتخب الإيراني تحت قيادة كيروش في مونديال 2018 إذ فاز على المغرب (1-0) وتعادل مع البرتغال (1-1) لكن هزيمته أمام إسبانيا (1-0) حكمت عليه بمغادرة منافسات المجموعة الثانية في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.