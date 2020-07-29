

وستقام المباراة التي تجمع ليفربول، المتوج بطلاً للدوري للمرة الأولى منذ 1990، والفائز من المباراة النهائية للكأس المقررة السبت بين أرسنال وجاره اللندني تشيلسي، قبل أسبوعين على انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

وبحسب التقارير، قد تشكل مباراة درع المجتمع اختبارا لقدرة المسؤولين على التعامل مع عدد محدود من المشجعين في المدرجات في ظل تبعات فيروس كورونا المستجد، وذلك تمهيدا لعودة الجمهور الى الملاعب بشكل أكبر مع الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وتفصل بين مباراة درع المجتمع وانطلاق الدوري، فترة توقف للسماح بخوض المباريات الأولى من النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية في شهر أيلول/سبتمبر.

وسبق لرابطة الدوري الإنكليزي أن أعلنت الأسبوع الماضي أن انطلاق الموسم الجديد سيكون في 12 أيلول/سبتمبر، على أن ينتهي في 23 أيار/مايو 2021.





