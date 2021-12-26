

وكان من المتوقع غياب الكثير من اللاعبين عن البطولة القارية المقبلة لأنّ اللوائح تنص على ضرورة سماح الأندية للاعبيها

بالانضمام لمنتخبات بلادهم قبل 14 يوماً من موعد أي بطولة قارية أو كأس العالم.

لكن الاتحاد الافريقي للعبة الشعبية وافق على استمرار اللاعبين في صفوف أنديتهم واللعب معهم خلال الفترة ما بين 27 كانون

الأول/ديسمبر والثالث من كانون الثاني/يناير ثم الانضمام للمنتخبات لخوض النهائيات الافريقية التي تنطلق في التاسع من يناير.



وسيكون هذا القرار مصدر ارتياح كبير للفرق الأوروبية التي كان من المفترض أن تخسر جهود لاعبيها بداية من 27 ديسمبر وهو الموعد الرسمي رغم أنّ بعض الفرق رتبت لاستمرار بعض لاعبيها لأطول وقت ممكن قبل البطولة القارية.

وذكر الاتحاد الافريقي في خطاب أرسل اليوم الأحد إلى المنتدى الدولي لبطولات الدوري ومجموعة بطولات الدوري الأوروبية: "اتخذ هذا القرار انطلاقاً من روح حسن النوايا والتضامن مع الأندية المتأثرة مع الاعتراف بحقيقة أنّ هذه الأندية تأثرت سلباً بسبب جائحة كوفيد-19 مثل جمع أعضاء أسرة كرة القدم".

وجاء هذا القرار بعد انتقادات وجهتها هيئات كروية لموعد إقامة البطولة الإفريقية في منتصف الموسم في أوروبا حيث يلعب معظم اللاعبين المشاركين في البطولة القارية، لكن الاتحاد الدولي (الفيفا) أكّد أن الاتحاد الإفريقي سيقدم

بعض التسهيلات للأندية.