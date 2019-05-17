ومنع ظرف عائلي لم يكشف عنه لويس إنريكي من تدريب المنتخب في مباراة مالطا، وهو ما يتواصل لحدّ الآن الأمر الذي دفع لويس روبياليس رئيس الاتحاد لترشيح أسماء بديلة له كأبيلاردو فيرنانديث الذي لن يبقى على رأس عمله في تدريب ألافيس وذلك بحسب وسائل إعلام إسبانية.

