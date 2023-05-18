الاتحاد الأوروغوياني يقدم بييلسا من قبل beIN SPORTS May 18, 2023 15:10 2:42 دقيقة قدم الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم مدرب منتخبه الوطني الجديد، الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، بعقد يربط الجانبين حتى كأس العالم 2026. بييلسا يشرف على حظوظ منتخب أوروغواي في ظل تراجع أداء الفريق، واعتزال عدد من نجومه. تقارير إخبارية مارسيلو بييلسا -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة هالاند ودي بروين في القائمة النهائية للجائزة 2:42 دقيقة الاتحاد الأوروغوياني يقدم بييلسا 0:57 دقيقة مودريتش: أنشيلوتي يستحق البقاء 0:58 دقيقة سانت جيمس بارك مسرحاً لمواجهة نيوكاسل وبرايتون 0:43 دقيقة مواجهة مرتقبة بين باير ليفركوزن وروما 1:22 دقيقة قمّة حاسمة بين إشبيلية ويوفنتوس 0:43 دقيقة بازل يستضيف فيورنتينا وعينه على بلوغ المشهد الأخير 0:49 دقيقة وست هام يقابل ألكمار بأفضلية التقدم ذهاباً 0:50 دقيقة علي غانم الكواري في لقاء خاص مع beIN SPORTS 1:09 دقيقة مونديال 2026: المنتخبات ستقيم في "تجمعات إقليمية"