

وذكر اليويفا في بيان نشره: "أنّه طلب من جهة مستقلة إجراء دراسة لتقييم الآثار الاقتصاديّة لفكرة إقامة كأس العالم كلّ عامين، وتغيير الرّوزنامة الحاليّة للمباريات الدوليّة سواء للرّجال أو السيدات".



وأكد الاتحاد أنّ نتيجة الدّراسة رفعت مخاوف كبيرة بخصوص خطط الاستدامة المتعلقة بالاتحادات الوطنية الأوروبية، كما أنها ستزيد العبء على اللاعبين الذين سيتعارض التّقويم الجديد مع تكرار البطولات بإقامة كأس العالم أو البطولات القارية في نهاية كلّ موسم، وهو ما سيزيد الإرهاق الذهني والبدني لدى الاعبين.



وأضاف الاتحاد أنّ الفكرة ستؤثّـر سلباً من الناحية الاقتصادية، كما أنها ستؤثر على الرياضات الأخرى والدورات الأولمبية التي ستتعارض مع فكرة إقامة المونديال كلّ عامين.