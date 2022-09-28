الاتحاد الأرجنتيني يمدد عقد سكالوني حتى عام 2026 من قبل beIN SPORTS September 28, 2022 15:49 0:42 دقيقة أعلن الاتحاد الأرجنتيني عن تمديد عقد مدرب المنتخب الأول ليونيل سكالوني حتى كأس العالم 2026. تقارير إخبارية المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة بوتر يعبر عن سعادته بالترحيب به في تشلسي 0:33 دقيقة انتصار مهم للمنتخب السعودي على نظيره الياباني 0:35 دقيقة زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية التركية إلى الدوحة 1:23 دقيقة لقجع: "قطر أبهرت العالم" 0:42 دقيقة الاتحاد الأرجنتيني يمدد عقد سكالوني حتى عام 2026 0:47 دقيقة اختبار أسطول الحافلات الخاص بجماهير المونديال 0:56 دقيقة مونديال قطر سيكون الأكثر ملاءمة لذوي الإعاقة 3:59 دقيقة المنتخب اللبناني يختتم معسكره الإعدادي 1:47 دقيقة الترجي يفوز بلقب البطولة العربية لكرة اليد 0:30 دقيقة تكريم حسن الذوادي في حفل توزيع جوائز قادة الرياضة