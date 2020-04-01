الاتحاد الأرجنتيني يعرض فيديو توعوي للحد من فيروس كورونا April 1, 2020 12:18 2:03 دقيقة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عرض فيديو توعوي لحث الناس على البقاء في منازلهم للحماية من فيروس كورونا. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة جوناتان سانتشيث: سيكون سوق الانتقالات المقبل سيء 0:47 دقيقة غوارديولا يوجه رسالة لعشاق كرة القدم 2:03 دقيقة الاتحاد الأرجنتيني يعرض فيديو توعوي للحد من الوباء 0:49 دقيقة كيف يقضي أشرف حكيمي وقته في الحجر الصحي ؟ 11:37 دقيقة موجز الأخبار 0:32 دقيقة وفاة باب ضيوف رئيس مرسيليا السابق بسبب "كورونا" 0:22 دقيقة بواتينغ يتعرّض لحادث سير ! 1:49 دقيقة هل يمكن انقاذ الموسم الكروي في القارة العجوز؟ 0:16 دقيقة رسالة مؤثرة من صالح الماجري للجماهير بشأن كورونا 3:03 دقيقة فيروس كورونا غير نمط حياة الرياضيين البرازيليين