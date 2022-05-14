وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية خلال الفترة من 16 حزيران/يونيو إلى 16 تموز/يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخباً، وذلك بعد اختيار الصين من أجل الاستضافة في 5 حزيران/يونيو 2019 خلال الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية في باريس.

وقال الاتحاد القاري في بيان "بعد مشاورات مكثفة مع الاتحاد الصيني لكرة القدم، قام الأخير بإعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على استضافة نهائيات كأس آسيا 2023"، مضيفا أنه سيتم الإعلان في الوقت المناسب عن الخطوات المقبلة المتعلقة بالاستضافة.

وتضاف كأس آسيا إلى سلسلة أحداث في الصين واجهت الإلغاء أو التأجيل، أبرزها دورة الألعاب الآسيوية "هانغجو 2022، التي كانت مقررة في أيلول/سبتمبر المقبل.

وتواجه الصين أخيراً موجة جديدة من الإصابات بفيروس كوفيد-19، ما أدى إلى إغلاق العديد من المدن وفرض حجر على الملايين من السكان في منازلهم.

وأضاف الاتحاد الآسيوي أنه أخذ "بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تسببت بها جائحة كوفيد-19، والتي أدت إلى تنازل الصين عن حقوق الاستضافة"، مضيفا أنه "عمل عن قرب مع الاتحاد الصيني لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 في الصين، خلال فترة الاستعداد، وتم قطع خطوات مهمة، بما في ذلك إطلاق شعار البطولة والكشف العام الماضي عن استكمال أعمال البناء".

وفيما أعرب الاتحاد القاري عن "تقديره للصين" وصف القرار بـ"الصعب ولكن الضروري من أجل المصالح المشتركة لكأس آسيا 2023، حيث سيكون لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الوقت الكافي من أجل تقييم الموقف بخصوص استضافة كأس آسيا 2023".

وكانت منتخبات الصين (كونها المضيفة سابقاً) واليابان وسوريا وقطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والإمارات والسعودية والعراق وعمان وفيتنام ولبنان، قد ضمنت تأهلها إلى البطولة التي يشارك فيها 24 منتخباً، فيما من المقرر أن تستكمل تصفيات الدور الثالث بين 8 و14 حزيران/يونيو بنظام التجمع.

وتحمل اليابان الرقم القياسي بعدد مرات إحراز اللقب (4) أمام السعودية وإيران (3)، فيما أحرزت قطر اللقب الأول في تاريخها عام 2019 في الإمارات.

