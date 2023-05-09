الإعلان عن قائمة تونس لمونديال تحت 20 عاماً من قبل beIN SPORTS May 9, 2023 09:42 3:02 دقيقة دخل المنتخب التونسي للشباب المرحلة الحاسمة من التحضير لكأس العالم لأقل من 20 عاماً وذلك مع إعلان المدرب عن القائمة الرسمية للاعبين قبل أسبوعين من أول مباراة في البطولة لنسور قرطاج ضد إنكلترا. تقارير إخبارية تونس -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة ريال مدريد (0-0) مانشستر سيتي | التغطية الخاصة 1:05 دقيقة إنزاغي يؤكد جاهزية إنتر لمواجهة ميلان 0:38 دقيقة والد ميسي ينفي توصل نجله لاتفاق مع أي نادٍ 0:42 دقيقة غرامة مالية على نجم دنفر ناغتس نيكولا يوكيتش 0:46 دقيقة ميلان يجري مرانه الأخير قبل مواجهة إنتر 2:37 دقيقة أهداف بنزيمة في شباك مانشستر سيتي 2:37 دقيقة تحطيم الأرقام... الهواية المحببة لهالاند 0:36 دقيقة مصادر إعلامية: ميسي بالدوري السعودي الموسم المقبل 0:43 دقيقة لياو يتدرّب منفرداً قبل مباراة ميلان وإنتر 2:51 دقيقة الـ"سيتيزنس" لحل العقدة وتخطي عقبة ريال مدريد