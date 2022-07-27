وتعرض النجم الفرنسي لإصابة خلال إحدى تدريبات الفريق الإعدادية للموسم الجديد، وأوصى الطاقم الطبي للبيانكونيري بضرورة خضوعه لجراحة في الركبة، سيبغيب على إثرها لمدة نحو شهرين. وجاءت توصية الطاقم الطبي بعد خضوع بوغبا لسلسلة من الفحوصات أثبتت خطورة الإصابة بشكل أكبر من التقديرات الأولية، خاصة أنها تعتبر امتدادا لسلسلة من الإصابات التي تعرض لها اللاعب خلال العامين الماضيين مع فريقه السابق مانشستر يونايتد. وفي حال غياب بوغبا لهذه المدة فسيعني ذلك عدم مشاركته في المباريات الأولى ليوفنتوس في الدوري الإيطالي، إضافة إلى غيابه عن اثنتين من مباريات فريقه في دوري أبطال أوروبا.

