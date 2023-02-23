وأشار قائد لا روخا السابق أنه اتخذ قراره بعد أن تلقى مكالمة من المدرب الجديد لمنتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي يخبره فيها أنه لن يعتمد عليه مستقبلا مؤكدا أنه كان يتمنى نهاية مشواره الدولي بصورة أفضل.

وقال راموس إنه يعتزل اللعب دوليا "بقلب مثقل" وإنه كان يود الاعتزال الدولي "بمرارة أقل".

وكتب راموس في بيان نُشر باللغتين الإسبانية والإنكليزية على شبكات التواصل الاجتماعي "حان الوقت لتوديع المنتخب الإسباني".

وأوضح "صباح هذا (الخميس)، تلقيت مكالمة من المدرب الحالي الذي أبلغني أنني لم أعد جزءًا من خططه، وأنني لن أكون جزءًا منها، كيفما كانت مستوياتي أو ما أفعله في مسيرتي الكروية".

وكان راموس، أحد الركائز الأساسية للمنتخب الإسباني الذي سيطر على كرة القدم العالمية لسنوات عديدة، محققًا تسلسلًا غير مسبوق في الألقاب من خلال التتويج بكأس أوروبا 2008، كأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2012.

وتابع "بقلب مثقل، إنها نهاية الرحلة التي كنت أتمنى أن أطيلها أكثر وأن تنتهي بمرارة أقل، على الرغم من كل النجاحات التي حققناها مع لاروخا".

وخاض راموس (36 عامًا) 180 مباراة دولية مع "لاروخا" وقّع خلالها 23 هدفًا.