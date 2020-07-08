الأهلي أوضح أن الشناوي مدد ارتباطه مع النادي للسنوات الخمس المقبلة، في حين جدد سعد سمير عقده لثلاث سنوات. وصرح أمير توفيق مديرُ التعاقدات بالنادي أن هذه الخطوةَ تهدف إلى الحفاظ على استقرار الفريق وتوفير احتياجاتِه الفنية استعدادا للمرحلة المقبلة.