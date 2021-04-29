الأهلي يستعد لوضع حجر الأساس لملعبه الجديد من قبل beIN SPORTS April 29, 2021 21:55 1:57 دقيقة يضع النادي الأهلي حجر الأساس لملعبهِ الجديد، الذي يتسع لخمسين ألف مشجع كمرحلة أولى، السبت المقبل على أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر. الزمالك المصري دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة الأهلي يستعد لوضع حجر الأساس لملعبه الجديد 3:07 دقيقة غرناطة يُطيح ببرشلونة ويحرمه من صدارة الليغا 0:32 دقيقة أنس جابر تبلغ ثاني أدوار دورة مدريد 1:58 دقيقة ماذا قال بيرغومي عن مشروع دوري السوبر الأوروبي ؟ 2:43 دقيقة أرسنال ينشد العودة بنتيجة إيجابية من ميدان فياريال 2:25 دقيقة روما يسعى لتجاوز عقبة مانشستر يونايتد 0:43 دقيقة أرتيتا يأمل انتهاء الشائعات المحيطة بمصير أرسنال 3:20 دقيقة فياريال إيمري لأخذ الأفضلية أمام أرسنال 2:59 دقيقة مانشستر يونايتد وروما - لقاء بذكريات الأبطال 3:02 دقيقة برشلونة أمام فرصة ذهبية لاعتلاء الصدارة