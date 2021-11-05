وكان طعم الفوز على الغريم التقليدي مزدوجاً بالنسبة للأهلي، إذ تربع على الصدارة بتسع نقاط وبفارق الأهداف أمام بيراميدز الفائز الخميس على الاتحاد السكندري 3-صفر، فيما تراجع الزمالك بهزيمته الأولى للموسم إلى المركز الخامس بفارق الأهداف خلف البنك الأهلي ونقطة خلف غزل المحلة الفائز الجمعة على إنبي 3-صفر.

على ستاد القاهرة الدولي، قدم الأهلي مباراة كبيرة أنهى فيها الشوط الأول متقدماً بثلاثية نظيفة، ثم باتت النتيجة 5-1 مع الوصول إلى الدقيقة 65، قبل أن تعود الحياة إلى الزمالك في الدقائق العشر الأخيرة بتسجيله هدفين من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب حامل اللقب الهزيمة أمام الغريم الأزلي.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 16 عن طريق المالي أليو ديانغ ثم سرعان ما أحرز التونسي علي معلول الهدف الثاني (20 من ركلة جزاء) ومحمد شريف الثالث (25).

وحاول الزمالك العودة للمباراة وقلص الفارق بواسطة مصطفى فتحي (50)، لكن الأهلي سجل الهدف الرابع عبر ديانغ (52) والخامس بواسطة معلول من ركلة جزاء ثانية (65)، قبل أن ينتفض الزمالك متأخراً بهدفي أحمد سيد زيزو (80 من ركلة جزاء) والمغربي أشرف بن شرقي (90).

وفي باقي المواجهات، انتصر سموحة على الشرقية للدخان 3-صفر وتعادل فيوتشر مع المصري البورسعيدي 1-1.

