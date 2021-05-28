متابعة: مازن الريس



وانتصر الأهلي المصري على نهضة بركان المغربي 2-0 الجمعة في المباراة التي أقيمت بينهما في العاصمة القطرية الدوحة، ليتوّج بلقب كأس السوبر الإفريقي مجدداً.

ونجح الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في إبقاء اللقب مصرياً بعدما كان الطرف الأفضل أمام حامل لقب كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)، إذ خلف مواطنه الزمالك المتوّج بلقب الموسم الماضي على حساب الترجي التونسي.

وبعد شوط أول سلبي نجح الأهلي في أخذ الأسبقية بفضل هدف محمد شريف (57) الرائع قبل أن يأتي هدف البديل صلاح محسن في الوقت القاتل (82).



ورفع الأهلي رصيده من ألقاب البطولة إلى سبعة معززاً رقمه القياسي أمام الزمالك (4).

التغطية الخاصة لمباراة الأهلي ونهضة بركان

الدقائق الأخيرة شهدت عدة فرص خطرة من الفريقية لعل أبرزها للتونسي علي معلول مع اللحظات الأخيرة.

(90+3) البوركينابي تراوري كاد يسجل هدفاً شرفياً لصالح نهضة بركان لولا تدخل العارضة.

(84) ضربة رأس من ياجور تجاور مرمى الشناوي.

(83) هدف: صلاح محسن يقتل المباراة بإضافة الهدف الثاني.

(73) تسديدة قوية من أفشة تعلو مرمى نهضة بركان.

نهضة بركان يزيد الضغط على الأهلي الأمر الذي يمنح الفريق المصري المزيد من المساحات في الهجمات المرتدة لكن بطل دوري أبطال إفريقيا لم يحسم النتيجة بعد (1-0) مع انتصاف الشوط الثاني.

(57) هدف: شريف يسجل هدف الأهلي الأول بطريقة رائعة.

(47) سوء استلام حسين الشحات لكرة بينية يضيع على الأهلي إمكانية تشكيل الخطورة على مرمى نهضة بركان.

انطلاق الشوط الثاني.

(45+4) عزيز يضيع بطريقة غريبة فرصة افتتاح التسجيل لصالح نهضة بركان لينتهي الشوط الأول دون أهداف.

الشوط الأول يتجه إلى نهايته سلبياً مع الوصول إلى الدقيقة الأربعين مع تحفظ الفريقين هجومياً.

(27) أخطر فرص اللقاء تضيع من محمد فرحان بعد مجهود فردي مميز من زميله محسن ياجور.

(18) محمد عزيز كاد يباغت الأهلي بضربة رأس مرت بسلام على مرمى الشناوي.

الأهلي الطرف الأفضل في أول 10 دقائق لكنه يحتاج لتركيز أكبر عند اللمسة الأخيرة.

(4) الأهلي كاد يفتتح التسجيل مبكراً إلا أنّ محمد شريف يصل متأخراً.

انطلاق المباراة.

تشكيلة كل من الأهلي ونهضة بركان

🦅 تشكيل الأهلي للمواجهة المرتقبة.



من سيكون نجم الفريق في مباراة اليوم؟ 🤔#TotalCAFSC l @AlAhly pic.twitter.com/9yLLniMWf8 — كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 28, 2021