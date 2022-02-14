الإسباني خوسيه بوثو منح التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 15، بعدها بثلاث دقائق فقط ضاعف عبد الرحمن الحرازي أسبقية الأهلي بهدف ثان، فيما اختتم حسن أحمد ثلاثية الفريق المضيف بحلول الدقيقة 63.

والتحق السيلية بركب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس أمير دولة قطر بفوزه على العربي بهدفين دون رد.

وتحصل السيلية على ركلة جزاء في الشوط الأول ترجمها الكونغولي والتر بواليا هدفاً أول في الدقيقة الثانية والثلاثين.

قبل أن يؤمن الأوزبكي دوستنبيك خامداموف تأهل السيلية لربع النهائي بتوقيعه على الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والستين.