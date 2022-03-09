وجاء في البيان الذي نشره الفريق المصري: "انطلاقاً من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني بيتسو موسيماني، وترجمة للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، تعلن إدارة النادي عن تجديد عقد موسيماني لمدة عامين بخلاف الموسم الحالي".

وأضاف البيان: "وقام المدير الفني للأهلي ومعاونوه بالتوقيع على العقود الجديدة وإغلاق الباب أمام كل الاجتهادات التي تعددت خلال الأسابيع الماضية".

وعرف المدرب الجنوب إفريقي، الذي تعاقد مع الأهلي في سبتمبر 2020، العديد من النجاحات مع القلعة الحمراء لعل أبرزها تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا في مناسبتين 2020 و2021 واحتلاله المركز الثالث مرتين متتاليتين في كأس العالم للأندية 2020 و2021.

