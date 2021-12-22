الأهلي المصري .. تاريخ طويل من البطولات والإنجازات من قبل beIN SPORTS December 22, 2021 12:12 3:22 دقيقة حقق النادي الأهلي العديدَ من الإنجازات والبطولات والألقاب في مختلف أنواع الرياضات على مرِّ تاريخه الطويل، صنعها أبطالُه الذين باتوا أساطيرَ للنادي يتغنى ويتفاخرُ بهم محبوه في مصر وخارجَها. تقارير إخبارية الرجاء البيضاوي المغربي الأهلي المصري كأس السوبر الإفريقية -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة مترو الدوحة يمدد ساعات العمل بسبب كأس السوبر 2:01 دقيقة الأهلي يُعولُ على نجومه لاقتناص كأس السوبر 1:35 دقيقة فيلموتس يطمح إلى تحقيق لقبه الأول مع الرجاء 1:41 دقيقة موسيماني يبحث عن مواصلة نجاحاته الإفريقية 2:51 دقيقة جماهير الرجاء تُمني النفس بحصد لقب السوبر الإفريقي 3:22 دقيقة الأهلي المصري .. تاريخ طويل من البطولات والإنجازات 2:14 دقيقة شبح الإجهاد يطارد لاعبي الأهلي والرجاء الدوليين 0:30 دقيقة الأهلي والرجاء | معلومات البث المباشر 2:22 دقيقة التعادل يحسم قمّة إشبيلية وبرشلونة 1:06 دقيقة فياريال يحقق فوزاً ثميناً على ألافيس