وتقدم الأهلي بهدف طاهر محمد طاهر والذي سجله في الدقيقة الثامنة عشرة. تقدمٌ عزّزه حسام حسن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع قبل أن يقلص رمضان صبحي الفارق لبيراميدز من ركلة جزاء في آخر أنفاس اللقاء دون أن يجنب فريقه الهزيمة ليضرب الأهلي بذلك موعداً مع بيتروجيت في نصف النهائي.

