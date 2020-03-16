الأنظار تتجه صوب اجتماع اليويفا الثلاثاء من قبل beIN SPORTS March 16, 2020 11:49 2:10 دقيقة تتجه الأنظار يوم غد الثلاثاء إلى ما سيخرج عن اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من قرارات تحدد مصير كرة القدم في أوروبا من دوريات ودوري أبطال والدوري الأوروبي وكذلك بطولة أوروبا . تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة فولفسبورغ يعلن عن تعليق تدريباته 4:22 دقيقة إيطاليا واثقة من تأجيل يورو 2020 0:29 دقيقة فاتـزكه يتوقع تأجيل بطولة أمم أوروبا 4:08 دقيقة ما هو مصير يورو 2020 المرتقب؟ 0:34 دقيقة هونيس:"على الجميع أن يتوقف عن لعب كرة القدم" 0:26 دقيقة أبرز الأحداث الرياضيـة التي تأثرت بوباء كورونا 2:10 دقيقة الأنظار تتجه صوب اجتماع اليويفا الثلاثاء 0:39 دقيقة دوالا الكاميرونية تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا 0:47 دقيقة مانشيني يؤيد فكرة تأجيل الـ"يورو" 0:25 دقيقة النني: أهدرنا العديد من الفرص