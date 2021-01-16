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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

الأنصاري يكشف عن وضعية لاعبي منتخب قطر عقب تحديد موعد دوري أبطال آسيا

أكد منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم وصول خطاب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحدد مواعيد دوري أبطال آسيا والتي ستقام بنظام التجمع خلال الفترة من الرابع عشر إلى الثلاثين من شهر أبريل المقبل.

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كما أوضح الأنصاري أنّ اللاعبين الدوليين القطريين سيتعذر عليهم التواجد مع أنديتهم لخوض أية استحقاقات تتعارض مع فترة مشاركات واستعدادات المنتخب القطري وذلك خلال المرحلة التي تعقب الثلاثين من أبريل المقبل، و يأتي هذا القرار بناءً على توصية إدارة المنتخبات الوطنية بعد الاجتماعات الأخيرة مع لجنة المسابقات .
 

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