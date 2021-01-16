الأنصاري يكشف عن وضعية لاعبي منتخب قطر عقب تحديد موعد دوري أبطال آسيا

كما أوضح الأنصاري أنّ اللاعبين الدوليين القطريين سيتعذر عليهم التواجد مع أنديتهم لخوض أية استحقاقات تتعارض مع فترة مشاركات واستعدادات المنتخب القطري وذلك خلال المرحلة التي تعقب الثلاثين من أبريل المقبل، و يأتي هذا القرار بناءً على توصية إدارة المنتخبات الوطنية بعد الاجتماعات الأخيرة مع لجنة المسابقات .

