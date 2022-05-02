الأندية الأوروبية تهنئ العرب والمسلمين بحلول عيد الفطر المبارك من قبل beIN SPORTS May 2, 2022 16:23 2:25 دقيقة توجهت أندية القارة العجوز بالتهنئة للعرب والمسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. معايدات الأندية الأوروبية ملأت صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمختلف صورها.. -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة النظر في حادثة رمي ريتشارلسون شعلة في المدرجات 0:49 دقيقة يوفنتوس يعلن تفعيل بند التعاقد الكامل مع كييزا 1:20 دقيقة نادال يأسف لمنع الروس من المشاركة في ويمبلدون 0:45 دقيقة فالنسيا ينفي وجود اتفاق مع برشلونة بشأن سولير 2:25 دقيقة الأندية الأوروبية تهنئ بحلول عيد الفطر المبارك 0:57 دقيقة الفيفا يفرض عقوبات على عدة منتخبات إفريقية 11:26 دقيقة دونغا: "كرة القدم البرازيلية بحاجة إلى هيكلة" 0:55 دقيقة آيندهوفن يتغلّب على فيليم ويعزز وصافته 0:36 دقيقة يونايتد لاستعادة نغمة الفوز من بوابة برينتفورد 1:48 دقيقة يانيس يهدي باكس الفوز في مستهل المواجهة مع سلتيكس