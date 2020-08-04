وذكر زايفرت خلال مؤتمر صحفي أن عودة الجماهير وتحديد توقيت لذلك، أمر يعتمد على موافقة السلطات السياسية



مضيفاً أنهم لن يقدموا طلباً رسمياً لكنهم سيواصلون التحضير لهذه الخطوة، وسينتظرون فقط قرار السلطات عندما يأتي الوقت المناسب.



وأضاف زايفرت أن عودة كرة القدم إلى وضعها الطبيعي سيأتي عبر خطوات صغيرة، ومن المستحيل فتح المدرجات بشكل كامل لعودة الحضور الجماهيري، مشدداً على ضرورة حدوث ذلك تدريجياً.

