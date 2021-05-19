أعلن الدولي الألماني السابق وبطل العالم عام 2014 سامي خضيرة الأربعاء أنه سيعتزل كرة القدم مع نهاية الموسم الحالي، بعد المباراة الأخيرة مع فريقه هيرتا برلين في البوندسليغا نهاية هذا الأسبوع.

وقال لاعب خط الوسط أمام الصحافيين في برلين "إنها خطوة صعبة جدًا ولكنها الصحيحة. تركت 15 سنة من كرة القدم على الصعيد الاحترافي آثارها".

شارك خضيرة (34 عامًا) في مباراته الـ77 والأخيرة مع المانشافت في الخسارة الشهيرة 2-صفر ضد كوريا الجنوبية في مونديال روسيا 2018 عندما ودّعت بطلة العالم من دور المجموعات.

بدأ لاعب خط الوسط مسيرته الاحترافية في شتوتغارت عام 2006 قبل أن يحقق معه في العام التالي لقب البوندسليغا.

انضم إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2010 بعد مونديال جنوب إفريقيا، وبعد أن تعافي من إصابة قوية في ركبته مع بداية موسم 2013-2014، حقق مع نهايته لقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الملكي.

توّج بكأس العالم في البرازيل بعد شهرين رغم اضطراه للانسحاب من التشكيلة الأساسية للمباراة النهائية ضد الأرجنتين بعد تعرضة لإصابة في فترة الإحماء.

انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في العام 2015. وبعد أن حقق معه لقب الدوري المحلي خمس مرات تواليًا وبلغ معه نهائي الأبطال عام 2017، لم يخض أي مباراة هذا الموسم مع البيانكونيري، حيث وقّع عقدًا مع هيرتا برلين في شباط/فبراير حتى نهاية الموسم الحالي.

إلا أن الإصابة سمحت له بخوض ثماني مباريات فقط في البوندسليغا.

ورغم مسيرة مليئة بالإصابات، أكد خضيرة الذي سجل سبعة أهداف للمانشافت في مسيرته الدولية أن "الشدة والألم والعذاب استحقت العناء في نهاية المطاف"، مضيفًا "في الوقت ذاته، عليّ القول إن كرة القدم هي مهنة شديدة القساوة".

توج في مسيرته بلقب في البوندسليغا مع شتوتغارت، أما مع ريال مدريد فحقق لقب الدوري موسم 2011-2012، لقبين في الكأس المحلية، لقب في كأس السوبر الإسبانية، دوري الأبطال، كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية، أما في إيطاليا توج مع يوفنتوس بخمسة ألقاب في الدوري، ثلاثة في الكأس ومرة في كأس السوبر المحلية.