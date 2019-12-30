وغرد اتحاد الكرة الأردني في حسابه على تويتر "استضافة كأس آسيا فخر كبير للاتحادين الأردني والعراقي لكرة القدم... ندرس ونتطلع للعمل والتعاون المشترك مع الأشقاء في العراق لتقديم ملف مشترك يضمن تنظيم واستضافة نسخة 2027 من البطولة القارية".

وفي الجهة العراقية، نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الاتحاد المحلي للعبة عبد الخالق مسعود تأكيده التوصل لاتفاق بين الاتحادين العراقي والأردني للتقدم بملف مشترك لطلب استضافة البطولة القارية التي أقيمت أوائل هذا العام في الإمارات وتوجت قطر بلقبها على حساب اليابان، على أن تكون نسخة 2023 في الصين.

وسبق للعراق أن استضاف الصيف المنصرم بطولة غرب آسيا في مدينتي كربلاء وإربيل، ووصل إلى مباراتها النهائية قبل الخسارة أمام البحرين.

