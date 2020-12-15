الأرجنتينيون يتفنون بتكريم الأسطورة الراحل مارادونا من قبل beIN SPORTS December 15, 2020 14:03 2:23 دقيقة منذ وفاة الأسطورة الأرجنتيني ديغو مارادونا والأرجنتينيون يتفنون بتكريمه بطرق عدة، مراسلنا إبراهيم خضر وتفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. تقارير إخبارية دييغو مارادونا -آخر الفيديوهات 2:18 دقيقة اتفاق مرتقب حول تنظيم دورة الألعاب الآسيوية 1:39 دقيقة هولاند يتسلم جائزة الفتى الذهبي في الدوحة 0:28 دقيقة الريان يتعادل مجدداً 0:39 دقيقة ملاعب لندن تعود لإغلاق أبوابها أمام الجماهير 0:44 دقيقة فرانس فوتبول تختار الأفضل عبر التاريخ 2:27 دقيقة وفدا الدوحة والرياض يستعرضان ملفي ترشحهما للآسياد 4:38 دقيقة باريس سان جيرمان يؤكد أن إصابة نيمار غير خطيرة 2:37 دقيقة مواجهات مرتقبة في الدور الـ32 من الدوري الأوروبي 2:36 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 3:01 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 14