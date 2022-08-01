حجز المنتخب الجزائري مقعداً في نصف نهائي كأس العرب تحت عشرين عاما بعدما حسم الديربي أمام جاره التونسي بهدف دون مقابل في ربع النهائي.

هدف المباراة الوحيد حمل توقيع بلحاج شَكَال في الدقيقة الرابعة والثلاثين، مانحاً الخضر انتصاراً مهماً عبر بهم إلى المربع الذهبي للبطولة العربية.

المنتخب الجزائري ضرب موعدا مع نظيره المصري الفائز على المنتخب المغربي بهدفين لهدف.

المنتخب المغربي تمكن من التقدم في اللقاء عن طريقه لاعبه أسامة اليعقوبي في الدقيقة الثانية والعشرين، قبل أن يعدل أحمد حواش النتيجة للفراعنة عند الدقيقة الحادية والثلاثين.

وفي شوط المباراة الثاني أحرز صلاح مصطفى هدف التأهل للمنتخب المصري في الدقيقة الحادية والستين.

وبلغ المنتخب الفلسطيني نصفَ النهائي بفوزه على نظيره الأردني بركلات الترجيح

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لمثله، فبعدما تقدمت فلسطين بهدف محمد صندوقه، تمكن الأردن من تعديل الأرقام عبر علاء ديه لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي انتهت فلسطينية بخمس ركلات مقابل أربع.

وستواجه فلسطين في نصف النهائي منتخبَ السعودية المستضيفْ والذي فاز على اليمن بركلات الترجيح.

وفشل المنتخبان في تسجيل أي هدف طوال الدقائق التسعين، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ويحتكم الطرفان لركلات الترجيح التي ابتسمت للأخضر السعودي بثلاث ركلات لركلة واحدة.

