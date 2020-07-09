وأكد الاتحاد في بيان عبر موقعه الالكتروني، أن استكمال المسابقتين سيتم بنظام التجمع، أي إقامة المباريات في مكان واحد، وهو نظام شبيه بما سيلجأ إليه الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) لاستكمال مسابقتيه للأندية أيضا.

وأفاد الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الالكتروني، إلى أن استكمال دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال التي يشارك فيها 32 فريقا، سيبدأ بأندية غرب القارة في 14 أيلول/سبتمبر.

أما مباريات أندية شرق القارة، فتنطلق في 17 تشرين الأول/أكتوبر.

وأشار الاتحاد إلى أن المباريات المتبقية من دور المجموعات في دوري الأبطال، حتى الدور نصف النهائي، ستقام "بنظام التجمع من 14 أيلول/سبتمبر ولغاية الثالث من تشرين الأول/أكتوبر ".

ويستكمل الدور الأول بين 14 أيلول/سبتمبر و24 منه، على أن تقام الأدوار الاقصائية (من ثمن النهائي إلى نصف النهائي) بنظام مباراة واحدة بدلا من الذهاب والإياب، وذلك في الفترة بين 26 أيلول/سبتمبر وحتى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر.

وتقام المباراة النهائية (من جولة واحدة أيضا) في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، على أن يتم تحديد الأمكنة في فترة لاحقة.

أما مسابقة الأندية الثانية، كأس الاتحاد، فيستكمل دور مجموعاتها اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر، على أن تقام المباراة النهائية في 12 كانون الأول/ديسمبر، ووفق الصيغة نفسها للمسابقة الأم.

وسيستكمل الاتحاد مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ وكأس آسيا 2023 في الصين، خلال تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.

ونقل الاتحاد في بيان عن أمينه العام الماليزي داتو ويندسور جون قوله "كانت الإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تواصل مستمر مع اتحاداتنا الوطنية وروابط الدوري والأندية خلال الأسابيع الأخيرة، كي نتمكن من إيجاد صورة واضحة للفرص المتاحة أمام كل اتحاد وطني".

وتابع "خلال هذه المشاورات التي بدأت في كوالالمبور والدوحة ودبي ودلهي، خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس، ثم تواصلت بعد ذلك عبر الانترنت، كنا نسعى للاتفاق على روزنامة للمباريات تسمح لنا باستكمال كلتا بطولتي الأندية والبطولات المجمعة" في 2020.

وأضاف "أريد أن أشكر كافة الأطراف المعنية (...) وكذلك شركائنا التجاريين وشركاء البث التلفزيوني، وذلك على تفهمهم وصبرهم وإخلاصهم والتزامهم نحو كرة القدم الآسيوية خلال هذه الأوقات الصعبة والحافلة بالتحديات في تاريخ اللعبة".





