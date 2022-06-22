استقبال شعبي حافل للفرنسي بوغبا في كوناكري من قبل beIN SPORTS June 22, 2022 16:08 0:57 دقيقة حظي نجم مانشستر يونايتد، الدولي الفرنسي بول بوغبا، باستقبال حافل لدى وصوله إلى العاصمة الغينية كوناكري. تقارير إخبارية مانشستر يونايتد بول بوغبا -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة استقبال شعبي حافل للفرنسي بوغبا في كوناكري 0:59 دقيقة برشلونة يستضيف مبارياته في الملعب الأولمبي 0:58 دقيقة بيع 1.2 مليون تذكرة لمباريات مونديال قطر 3:48 دقيقة بايرن ميونيخ يعلن ضمّ السنغالي "ماني" إلى صفوفه 13:09 دقيقة خالد النعمة في حوار حصري على beIN SPORTS 0:32 دقيقة بوتافوغو يسعى للتعاقد مع الكولومبي خاميس رودريغيز 0:33 دقيقة الياباني مينامينو على أعتاب نادي موناكو 2:07 دقيقة لا نيّة لحلّ الاتحاد التونسي لكرة القدم 0:35 دقيقة الاتحاد الألماني يدعم تشيفيرين لولاية جديدة 3:23 دقيقة ماني خضع للفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى بايرن