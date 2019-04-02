وتعرض غريندل (57 عاما) لضغوطات كبيرة بعد سلسلة من الفضائح التي بلغت ذروتها في تقرير لصحيفة الاثنين بأنه قبل هدية بقيمة 6 آلاف يورو من نائب رئيس الاتحاد الأوكراني ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غريغوري سوركيس.

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، أكد غريندل أنه تلقى الهدية وأنه سينهي فترة ولايته التي كانت ستمتد لثلاث سنوات.

وقال غريندل "أنا منزعج جدا بترك منصبي رئيسا للاتحاد الألماني بسبب هذا السلوك"، مضيفا "أعتذر عن سلوكي الأقل من مثالي فيما يتعلق بقبولي للساعة" نافيا أنه تلقى الهدية لأسباب سياسية.

وتابع "بالنسبة لي كانت هذه هدية خاصة كنت ملزما بقبولها بدافع اللياقة".

وأردف قائلا "لم تكن لدي أي فكرة عن ثمن الساعة وكانت إهمالا خطيرا من جانبي عدم اكتشاف ذلك. وبهذا، كان بإمكاني تجنب الانطباع بأنني كنت أتصرف بشكل غير مناسب".

وأوضح غريندل أن سوركيس "ليس لديه مصلحة اقتصادية في الاتحاد الألماني".

وتابع "أنا مخضوض بشدة للتخلي عن منصبي رئيسا للاتحاد الألماني لكرة القدم بسبب مثل هذه القضية. أسأل نفسي: لماذا حدث هذا؟ لا يمكنني إلا أن أقول إنني كنت مقتنعًا تمامًا بأني لم أكن أفعل شيئا خاطئا في ذلك".

وكان غريندل تحت الضغط منذ الخروج الكارثي للمنتخب الألماني من الدور الأول لنهائيات كأس العالم في روسيا الصيف الماضي.

وواجه غريندل انتقادات على الخصوص من لاعب الوسط التركي الأصل مسعود أوزيل الذي أكد أنه اضطر إلى الاعتزال دوليا على خلفية ما اعتبر أنها معاملة عنصرية بحقه من الاتحاد الألماني والمسؤولين عن المنتخب، مضيفا في بيان الاعتزال إنه في نظر رئيس الاتحاد رينهارد غريندل "ألماني عندما نفوز، لكني مهاجر عندما نخسر".

كما واجه غريندل أيضا المزيد من الانتقادات بشأن مجموعة متنوعة من القضايا في الأسابيع القليلة الماضية.

ويوم الجمعة، زعمت مجلة "در شبيغل" أن غريندل أخفى نحو 78 ألف يورو من المداخيل التي تلقاها من الفروع التابعة للاتحاد الألماني في عامي 2016 و2017.

ورد الاتحاد الألماني ببيان قال فيه إن غريندل صرَّح بجميع مداخيله بشكل صحيح.

واليوم، ادعت صحيفة بيلد أن غريندل قد قبل هدية عبارة عن "ساعة فاخرة" من رئيس الاتحاد الأوكراني للعبة موضحةً أن المدافع الدولي السابق كريستوف ميتسلدر (38 عاما) مرشح لخلافته.

