استعراض القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية من قبل beIN SPORTS November 29, 2021 20:42 1:19 دقيقة في بداية حفل جائزة الكرة الذهبية تم بث لقطات لأبرز المرشحين لنيل الجائزة لهذا العام، ظهرت فيه مهاراتهم وأجمل الأهداف التي أحرزوها في العام الحالي. جائزة الكرة الذهبية -آخر الفيديوهات 4:28 دقيقة ميسي: "الجائزة استثنائية وخاصة بالنسبة لي" 0:33 دقيقة ميسي يتوّج بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه 0:30 دقيقة دوناروما يتوج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى 0:31 دقيقة أليكسيا بوتياس تحصل على جائزة الكرة الذهبية 6:31 دقيقة ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل مهاجم 0:25 دقيقة بيدري يتوج بجائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد 1:19 دقيقة استعراض القائمة المختصرة للمرشحين للكرة الذهبية 0:45 دقيقة مدرب البحرين يسعى لتحقيق إنجاز في كأس العرب 0:40 دقيقة سحب قرعة كأس العالم للأندية 0:33 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن غياب نيمار من 6 إلى 8 أسابيع