استعدادات رابطة جماهير الزمالك بالدوحة لمؤازرة الفريق من قبل beIN SPORTS February 12, 2020 21:49 2:07 دقيقة تتواصل تحضيرات رابطة جماهير الزمالك في الدوحة لمؤازرة فريقها في مباراة كأس السوبر الإفريقية أمام الترجي التونسي، جماهير الزمالك كانت على موعد لمشاهدة مجسم الكأس ضمن جولته في الدوحة. تقارير إخبارية الزمالك المصري كأس السوبر الإفريقي -آخر الفيديوهات 2:07 دقيقة استعدادات رابطة جماهير الزمالك بالدوحة 3:35 دقيقة سان جيرمان بسهولة إلى نصف نهائي كأس فرنسا 0:30 دقيقة فوز مقنع لمونفيس في رحلة الدفاع عن لقبه 0:34 دقيقة يورغن كلوب مهتم بالتعاقد مع الألماني تيمو فيرنر 0:37 دقيقة هل يغادر سانشو بوروسيا دورتموند نهاية الموسم؟ 4:55 دقيقة حكيم زياش يقترب من الانتقال إلى تشيلسي 0:45 دقيقة لويس سواريز قد يعود من الإصابة قبل الموعد المحدد 1:29 دقيقة فريق إنييستا فيسيل كوبي يستعرض أمام ضيفه الماليزي 0:27 دقيقة كأس فرنسا: سان جيرمان يرنو لبلوغ المربع الذهبي 2:11 دقيقة صدام قوي بين ليون ومرسيليا في ربع نهائي كأس فرنسا