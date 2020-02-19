استطلاع آراء الصحفيين حول خطورة أزمة برشلونة الحالية February 19, 2020 12:44 1:35 دقيقة beIN SPORTS استطلعت آراء بعض الصحفيين حول أزمة برشلونة الحالية، الصحفيون أجمعوا على خطورة الواقعة وضرورة تحمل إدارة النادي المسؤولية. مقابلات برشلونة -آخر الفيديوهات 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:44 دقيقة مانشستر سيتي يستقبل ويست هام وسط أجواء متوترة 1:46 دقيقة هالاند يحقق رقماً تاريخياً في دوري أبطال أوروبا 1:39 دقيقة ساوول يتحدث عن فوز أتلتيكو وهدفه الغالي 4:04 دقيقة أتلتيكو يغلب ليفربول ويكسب الأسبقية على ملعبه 0:31 دقيقة الهيدوس يغيب عن السد ثلاثة شهور 3:57 دقيقة هالاند يتألق ودورتموند يفاجئ سان جيرمان 3:44 دقيقة الدحيل يتنازل عن الصدارة بخسارته من التعاون 4:20 دقيقة السد يكتسح سباهان والنصر يعود بالفوز من أرض العين 11:30 دقيقة موجز الأخبار