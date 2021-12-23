وتمّ الإعلان عن القائمة الرسمية التي دعيت للمشاركة في كأس أمم إفريقيا والتي ضمّت العديد من الأسماء المهمة إلى جانب الزلزولي (20 عاماً) مثل ياسين بونو حارس إشبيلية وأشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان.

ويعد منتخب المغرب أحد أبرز المنتخبات المرشحة للقب حاله كحال الجزائر والسنغال ومصر وتونس والكاميرون.

وجاء منتخب المغرب في المجموعة الثالثة رفقة غانا والغابون وجزر القمر.

خطف الزلزولي الأضواء في برشلونة تحت قيادة المدرب تشافي>

وولد الزلزولي في مدينة بني ملاّل بالمغرب ثمّ انتقل للّـعب مبكراً في إسبانيا فتدرّج في الفئات السنّية لعديد الأندية قبل أن يستقرّ في برشلونة في الصيف الماضي.



كما ضمّت قائمة المدرّب وحيد خليـلوزيتش عزّ الدين أوناحي من فريق أنجيه الفرنسي فيما استمر استبعاد حكيم زيّاش.