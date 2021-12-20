استحواذ رونالدو على كروزيـرو يخطف الأضواء في البرازيل من قبل beIN SPORTS December 20, 2021 15:11 2:29 دقيقة شـكـل خبر استحواذ نجم كرة القدم البرازيليّة رونالدو على أكبر حصّةٍ منِ أسهم نادي كروزيـرو مفاجأة في الوسط ِ الكرويّ البرازيلي، خاصة أنه النادي الذي كان له دورٌ كبير، في مسيرة النّجم البرازيليّ. تقارير إخبارية الظاهرة رونالدو -آخر الفيديوهات 1:51 دقيقة إشبيلية يستعد لمواجهة برشلونة بصفوف منقوصة 1:04 دقيقة أندية الدوري الممتاز تقرر استمرار المباريات 2:36 دقيقة قرارات جديدة في الـ"NBA" لمواجهة تداعيات كورونا 2:29 دقيقة استحواذ رونالدو على كروزيـرو يخطف الأضواء 3:09 دقيقة استقبال حافل للمنتخب الجزائري عند عودته إلى بلاده 0:35 دقيقة أعضاء نادي برشلونة يوافقون على مشروع "أسباي برصا" 7:12 دقيقة رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز تعقد اجتماعاً طارئا 0:28 دقيقة الإسباني رافاييل نادال يعلن إصابته بفيروس كورونا 1:31 دقيقة الـ"يويفا" يعتبر توتنهام خاسراً أمام رين 1:57 دقيقة صنز يواصل تألقه وخسارة غريزليز وليكرز